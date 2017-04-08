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15:58  08 апреля 2017 14

Сергей Шнуров восхитился в «Инстаграме» красотой своей поклонницы из Перми. ФОТО

Шнур знает толк в женской красотеФото: аккаунт Сергея Шнурова в "Инстраграме"

Сергей Шнуров восхитился в «Инстаграме» красотой своей поклонницы из Перми. Лидер группы «Ленинград» перепостил фото незнакомки, которая сделала селфи на его концерте.

«Это фото я нашел в „Инстаграме“, ткнув на кнопку „фото с вами“, — написал в своем аккаунте Шнур. — Вон я, там, на сцене еле-еле заметен. Я люблю концерты „Ленинграда“ в том числе и за то, что на них можно увидеть много симпатичных девчонок. На концертах других исполнителей их заметно меньше, поэтому я на них не хожу, а вот выступления „Ленинграда“ стараюсь не пропускать. Вот и в Пермь съездил, как видите, удачно!»

Как удалось выяснить местным СМИ, незнакомку, так восхитившую музыканта, зовут Александра Коверзина, ей 22 года. Девушка учится на аэрокосмическом факультете национального исследовательского политехнического университета в Перми. На выступлении Сергея Шнура пермячка была со своим бойфрендом.

Евгений Лазарев
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