16:06 08 апреля 2017 8

Уральцы сравнили террористов с фашистами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге, на Широкореченском мемориале, возле барельефа «Блокада Ленинграда», состоялась, как и во многих других российских городах, акция в память о жертвах теракта в питерском метро. Около двухсот человек пришли вспомнить погибших и пострадавших, выразить свою солидарность с жителями Санкт-Петербурга и заявить о своем отношении к терроризму.

Несмотря на плакаты и микрофоны, мероприятие не выглядело помпезно — скорее, наоборот, камерно: цветы, зажженные свечи, короткие и негромкие речи. Выступавших было немного — люди признавались потом, что им трудно было бы передать словами свои чувства. «Очень тоскливо на душе, что люди умирают ни за что, — говорит учащийся кадетского корпуса „Спасатель“ Данил Кириченко. — Это не их вина».

По мнению одного из выступавших, Россия находится в состоянии войны с терроризмом. «Нам всем объявлена гибридная война — экономическая, информационная, террористическая, и Россия сейчас на передовой, — заявил координатор движения „НОД-Урал“ Егор Волков. — События в Ростове, Астрахани не случайность. Это может случиться где угодно и когда угодно. Это карательная война, а на войне можно только победить или проиграть. И если мы не встанем плечом к плечу, как сплотились наши деды в 41-м, война может прийти в каждый наш дом».

Среди участников митинга были и ветераны. «Террористы — они хуже фашистов», — сказала одна бабушка, объясняя: те хоть воевали в открытую, а эти нападают исподтишка. «В последнее время терроризм стал уже не абстрактным понятием, а, к сожалению, реальной обыденностью, — сказал „URA.RU“ свердловский депутат, бывший первый вице-премьер правительства области Владимир Власов. — Терроризм не обошел и Россию, наши города. Поэтому я сегодня здесь — чтобы выразить соболезнования погибшим и показать свое отношение к терроризму. А также напомнить о том, чтобы мы должны быть бдительны».

Тема бдительности звучала и в выступлениях. Вице-спикер свердловского Заксобрания Виктор (сам бывший афганец) заявил, что в Питере, по его мнению, спецслужбы и следственные органы сработали профессионально, но граждане не должны уповать исключительно на них.

«Только от нашего желания и умения помочь друг другу будет зависеть наша жизнь и свобода», — заявил Шептий. — Россия — это мы, нас не расколоть, Питер, мы с тобой!»

Выступавшие вспоминали, что в Санкт-Петербурге после теракта водители развозили людей от места взрыва, автозаправки бесплатно заправляли машины бензином, а в соцсетях создавались группы помощи раненым.

Акция прошла возле барельефа «Блокада Ленинграда» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мероприятие состоялось под эгидой Общественной палаты Свердловской области. По словам ее секретаря Сергея Полыганова, это был даже не митинг — просто возложение цветов с возможностью сказать какие-то слова тем, кто захочет.

«Были разные мнения по поводу формы мероприятия, места его проведения, и, чтобы не было конфликта в обществе, мы пошли на такое изменение, — говорит Сергей Полыганов. — Может быть, людей было бы и больше — не все смогли приехать. Кто-то хотел иную атмосферу, но мы считаем, что это самое правильное: мы постояли, помолчали, выпустили голубей в память о погибших, зажгли свечи. На мой взгляд, с точки зрения атмосферы и той цели, которую мы ставили, нам это удалось. Мы хотели лишь показать, что мы едины и что нас не запугать».

3 апреля 2017 года в поезде питерского метра на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» прогремел взрыв. 14 человек погибли, около 50 получили ранения. По версии следствия, подрыв бомбы произвел террорист-смертник — 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.