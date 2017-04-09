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09 апреля 2017
08 апреля 2017
18:24  08 апреля 2017 15

Правительство России придумало, чем Нижний Тагил заменит Russian ArmsExpo. Презентовал тот же человек, что отобрал выставку

Гонка героев 2016. Екатеринбург, сухопутные войска, бронетехника, война, танк, тяжелое вооружение, Т-72Б3
На полигоне «Старатель» будет проходить всероссийский День танкистаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выставку вооружений Russia Arms Expo перенесли из Тагила в Подмосковье
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Правительство России придумало, чем Нижний Тагил заменит Russian ArmsExpo: вместо выставки на полигоне «Старатель» будет проходит всероссийский День танкиста. Так правительство РФ компенсирует финансовые и психологические потери от переноса выставки вооружений из Нижнего Тагила в Подмосковье.

«Мы хотим заложить хорошую традицию — ежегодно праздновать День танкиста, который приходится на первую декаду сентября, в Нижнем Тагиле, где сосредоточено крупное российское производство танков», — сказал Денис Мантуров, глава Минпромторга России.

Таким образом, Денис Мантуров и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев договорились как можно эффективнее использовать инфраструктуру полигона, чтобы она не простаивала после переноса выставки вооружений.

«В этом году мы отмечаем дату сталинградской битвы. Первый состав танков Т-34, которые вступили в Сталинград в ноябре 1942 года, был собран именно в Нижнем Тагиле. В этом году мы будем инсценировать это событие, — добавил Мантуров. — Я думаю, что это было бы интересно как местным жителям, так и всему населению нашей страны. Таким образом, мы будем развивать и популяризировать площадку Нижнего Тагила».

Так же на «Старателе» запланировано проведение военно-прикладных игр, будут использовать нижнетагильскую площадку и под иные тематические выставки. В частности, речь идет о проведении специализированной выставки по освоению арктического шельфа. «Убежден, что интерес всех поклонников RAE, в том числе и на международном уровне, будет сохранен», — считает губернатор Евгений Куйвашев.

С подачи Эдуарда Росселя в 1999 году в Нижнем Тагиле была создана выставка Ural Expo Arms, позже переименованная в Russia Arms Expo. 24 марта после заявления главы Минпромторга Дениса Мантурова стало известно о ее переносе с Урала в Подмосковье. Позже 30 марта губернатор Евгений Куйвашев объяснил позитивные моменты этого переноса. «Отрадно, что рожденный в регионе и завоевавший мировую известность проект получает прописку в столице», — сказал губернатор, анонсировав проведение альтернативных RAE специализированного форума и выставки на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО».

Александр Лукманов
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