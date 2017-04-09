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09 апреля 2017
08 апреля 2017
16:37  08 апреля 2017 9

Ученые развенчали миф о красоте накачанных женских губ

Клипарт, косметика, макияж, красота, визаж, красные губы, алая помада
Ученые изучили женские губыФото: depositphotos.com

Ученые США провели эксперимент и выяснили, насколько пластические операции на губах добавляют привлекательности их обладательницам. Большинство опрошенных склонились к тому, что чересчур большие и пухлые губы лишь уродуют женщин.

В эксперименте принимали участие около сотни мужчин и женщин, передает телеканал 360. Всем им продемонстрировали различные фотографии женских губ, которые были искусственно увеличены. На основании ответов испытуемых специалисты пришли к выводу, что пластические операции на верхних и нижних губах скорее ухудшают облик женщин, нежели добавляют им красоты.

Результаты своих исследований социологи намерены передать косметологам, чтобы те изучили мнения со стороны и учли их во время медицинской практики.

Евгений Лазарев
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