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17:39  08 апреля 2017 1

«Беслан и Лондон, Брюссель и Петербург». Пермяки почтили память жертв терактов. ФОТО

Митинг Антитеррор. Пермь
Траурный митинг в Перми собрал и взрослых, и детейФото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Более трех тысяч жителей Перми пришли на городскую эспланаду, чтобы почтить память погибших при петербургском теракте. Сказать «нет» терроризму собрались люди разных возрастов, политических взглядов и вероисповедания.

Гражданская акция прошла в центре Перми в субботу, 8 апреля. Уже за полчаса до начала траурного мероприятия у памятника Героям фронта и тыла стали собираться люди. Для пришедших играл Пермский губернский оркестр.

Присутствовали на митинге и представители власти — депутаты гордумы и Заксобрания, а также глава Перми Дмитрий Самойлов и представитель Прикамья в Госдуме Игорь Сапко. Парламентарии и чиновники на сцене не выступали — ее по праву заняли представители общественных организаций, благодаря которым и состоялась гражданская акция. Выступили представители Пермского совета ветеранов — Валентина Савкина, Российского союза ветеранов Афганистана — Ирик Шагабутдинов, председатель регионального отделения «Российские студенческие отряды» Ирина Зубарева.

«Беслан и Лондон. Москва и Нью-Йорк. Волгодонск и Дамаск. Брюссель и Санкт-Петербург. Теракты унесли жизни тысячи людей. Память о погибших навсегда останется в наших сердцах», — звучало со сцены.

Мероприятие закончилось минутой молчания, после которой собравшиеся пошли возлагать цветы к надписи «Питер», собранной из свечей. После этого люди стали расходиться под песню «Жить», написанную Игорем Матвиенко для людей, потерявших своих близких во время терактов.

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Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Анна Белкина
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