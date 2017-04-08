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Главные новости ЯНАО
17:10  08 апреля 2017 8

Медведев выставил на аукцион газовое месторождение на Ямале

ЯНАО. Клипарт, ямал, янао, месторождение, факела, попутный газ
В этом году решится, кто будет пользоваться недрами Гыданского месторожденияФото: Максим Егоров © URA.RU

Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении аукциона на освоение Гыданского газового месторождения в ЯНАО. Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров.

«В качестве объекта аукциона определён расположенный в Ямало-Ненецком автономном округе участок недр федерального значения, включающий Гыданское месторождение, для геологического изучения недр, разведки и добычи углеводородного сырья по совмещённой лицензии, — говорится в сообщении. — Площадь участка — 3705,3 квадратных километров».

Как уточняет «Русская планета», аукцион будет проведен в 2017 году.

Гыданское месторождение газа расположено в 600 км от Салехарда и на данный момент относится к нераспределенному фонду недр. По своим размерам запасов газа месторождение считается крупным.

Евгений Лазарев
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