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09 апреля 2017
08 апреля 2017
18:21  08 апреля 2017 1

Олимпийский чемпион Нортуг спел в честь Устюгова в Югре. ВИДЕО

Двукратный чемпион мира 8 апреля отметил 25-летиеФото: Википедия

Олимпийский чемпион Петтер Нортуг спел в честь Сергея Устюгова. Так лыжник поздравил с днем рождения своего российского коллегу и друга.

8 апреля двукратный чемпион мира из ХМАО Сергей Устюгов отметил 25-летие. В его честь олимпийский чемпион по лыжным гонкам из Норвегии Петтер Нортуг спел песню «Happy Birthday To You», сообщает информагентство Nation News.

Однако лучший подарок именинник себе преподнес сам, одержав в день своего рождения победу в Югорском лыжном марафоне. Второе место занял тот самый Петтер Нортуг. Третьим на финиш пришел швейцарский лыжник Кандид Пролон.

Вообще же на старт в Югре вышли не только профессиональные спортсмены, но и дети, любители, сурдлимпийцы, паралимпийцы, ветераны спорта и чиновники — всего более 1500 человек.

Александр Лукманов
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