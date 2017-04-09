18:04 08 апреля 2017 34

Флешмоб против застройки городского пруда собрал больше тысячи человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В субботу, 8 апреля, в Екатеринбурге на набережной Исети прошла вторая акция протеста «Обними пруд», которая только по предварительным подсчетам собрала не менее полутора тысяч горожан. Причем в одном ряду можно было увидеть и простых жителей города, и политиков, и общественников, и даже тех, кто имеет к православной церкви непосредственное отношение.

Как и в первый раз, участники акции собирались у дома Севастьянова, но поняв, что места у беседки на всех не хватит, начали расходиться по обеим сторонам набережной. Взявшись за руки, люди выстроились в цепочку вокруг городского пруда. И если на первой акции эта цепочка уместилась на небольшом отрезке у комплекса Динамо, то на этот раз она растянулась от того же спортивного комплекса до больницы по улице Набережная рабочей молодежи, находящейся практически параллельно.

«Не менее 1,5 тысяч горожан пришли обнимать городской пруд в Екатеринбурге. И это великолепно! Спасибо всем. Спасибо за вашу искренность и солидарность. Город будет жить, пока в нем есть защищающие его горожане», — написал на своей странице в Facebook один из организаторов акции, исследователь города Дмитрий Москвин.

В разговоре с корреспондентом «URA.RU» он отметил, что, несмотря на рост количества участников, говорить о проведении третьей такой же акции пока рано. «Нужно дождаться реакции со стороны инициаторов застройки пруда. Сейчас понятно, что надо продолжать информировать горожан, и комитет будет это делать дальше», — заявил собеседник.

1/7 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Среди участников флешмоба трудно было не заметить человека в рясе. Им оказался выпускник духовной семинарии Виктор Норкин, который так же, как и остальные присутствующие, против строительства храма на городском пруду.

«В нашем городе маленькая наполняемость храмов. Например, в той же Вознесенской церкви не так много прихожан. А ради полусотни человек строить церковь не стоит. Думаю, эти усилия лучше направить на миссионерскую работу, особенно с молодежью. История с Соколовским это доказывает», — пояснил «URA.RU» Норкин.