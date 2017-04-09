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09 апреля 2017
08 апреля 2017
17:46  08 апреля 2017 15

Националисты сорвали тотальный диктант по русскому в Киеве

Верховная Рада в руках оппозиции. Майдан. Киев. Украина, боец, оппозиция, радикалы, бейсбольная бита
200 киевлян хотели принять участие в диктанте по русскому языку, но радикалы пригрозили расправойФото: Валентина Свистунова © URA.RU

Радикалы из «Национального корпуса», созданного на базе батальона «Азов», сорвали проведение тотального диктанта по русскому языку в Киеве. Они заблокировали здание Россотрудничества.

Агрессивно настроенные члены «Национального корпуса» заблокировали здание Россотрудничества, где сегодня должен был состояться тотальный диктант по русскому языку.

Он должен был начаться в 14.00 по московскому времени, ранее для участия в диктанте записались 200 киевлян, уточняет RT.

Радикалы, заблокировавшие двери, скандировали оскорбительные лозунги в адрес России.

Позже здание разблокировали, но сотрудники Россотрудничества в целях безопасности отменили мероприятие. В настоящее время националисты отошли в сторону, но наблюдают, чтобы никто не вошел в здание.

Александр Лукманов
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