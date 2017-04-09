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09 апреля 2017
08 апреля 2017
19:23  08 апреля 2017 40

ВСУ перебросила в Донбасс «исламский батальон»

Исламский батальон намерен контролировать порт МариуполяФото: Wikimedia Commons
новость из сюжета:
Война на Украине
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ВСУ перебросила в Донбасс «исламский батальон», который намерен взять под контроль мариупольский порт, сообщает информагентство Nation News со ссылкой на заместителя командующего оперативным командованием республики Эдуарда Басурина.

«Нами выявлено прибытие в Мариуполь исламского батальона в количестве до 500 человек, который будет действовать в зоне ответственности 36-й отдельной бригады морской пехоты», — заявил Басурин.

Как подчеркнул заместитель, именно через этот порт Украина осуществляет незаконную торговлю со странами Ближнего Востока вооружением и боеприпасами, в том числе химическими. Куратором «исламского батальона» является командир роты Национальной гвардии Украины, майор Карпенко.

Евгений Лазарев
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