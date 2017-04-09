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09 апреля 2017
08 апреля 2017
19:02  08 апреля 2017 24

Глава МИД Великобритании не приедет в Москву из-за событий в Сирии

Вместо Бориса Джонсона в Москву поедет госсекретарь США Рекс ТиллерсонФото: Википедия
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Глава МИД Великобритании назвал сирийский кризис причиной отмены своего визита в Россию. Борис Джонсон должен был посетить Москву 10 апреля.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что отменяет свой визит в Россию в связи с развитием событий в Сирии.

«Развитие событий в Сирии в корне изменилось. Теперь мой приоритет — продолжать контакты с США и другими в преддверии встречи G7 10—11 апреля, чтобы наладить координированную международную поддержку перемирию», — цитирует Бориса Джонсона «Интерфакс».

Борис Джонсон сообщил, что обсудил ситуацию со своим американским коллегой Рексом Тиллерсоном. После саммита G7 Тиллерсон посетит Москву и доложит российскому руководству согласованную англо-американскую позицию.

Обострение международной обстановки произошло после того, как в ночь на пятницу, 7 апреля, американцы нанесли удар крылатыми ракетами по сирийскому аэродрому «Шайрат». С него, по мнению англо-американцев, якобы была проведена недавняя химическая атака в провинции Идлиб.

Александр Лукманов
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