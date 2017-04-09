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09 апреля 2017
08 апреля 2017
19:15  08 апреля 2017 5

Станцию метро в Екатеринбурге закрыли из-за подозрительной сумки. ФОТО

Станция закрыта для пассажировФото: Александр Мамаев
новость из сюжета:
Теракт в метро Санкт-Петербурга
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Станцию метро «Проспект космонавтов» в Екатеринбурге закрыли из-за сообщения о бомбе, сообщили «URA.RU» читатели.

Пассажиров не пускают в подземку под причиной технических неполадок. Однако, как удалось узнать из источника в правоохранительных органах, причиной стала подозрительная сумка, оставленная неизвестными на станции метро.

«В данный момент на место происшествия выехали сотрудники „Урал-Вымпела“, — сообщил источник. — На месте определится, является ли бесхозный предмет опасным».

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Фото: Александр Мамаев

Евгений Лазарев
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