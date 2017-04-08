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Главные новости ЯНАО
19:57  08 апреля 2017 5

Ямальцы почтили память погибших в Санкт-Петербурге. ФОТО

Сотни салехардцев пришли почтить память погибших во время взрывов метро в Санкт-ПетербургеФото пресс-службы правительства ЯНАО
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Теракт в метро Санкт-Петербурга
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Столица Ямала присоединилась к всероссийской акции «В единстве наша сила. Россия против террора». На митинг на Площади победы собралось несколько сотен неравнодушных.

В этот день к микрофону выходили исключительно общественники — лидеры объединений ветеранов боевых действий, представители национальных диаспор.

«Я был солдатом, и мы многое пережили в ходе боевых действий, но когда люди гибнут в мирное время — это недопустимо. Мы должны сплотиться и дать отпор терроризму», — сказал председатель окружной ассоциации организации ветеранов боевых действий Андрей Ильин.

«Жизненное кредо народов Великой многонациональной России — быть всегда вместе. Во все трагические моменты наш народ всегда объединяется», — отметил член совета старейшин общественной организации татар «Ватан» Равиль Ниязов.

Руководитель Ямальского регионального общественного движения «Народы Кавказа» Омаргаджи Садыков отметил, что ни одна мировая религия не призывает к убийству. Поэтому у убийц нет веры, нет религии, нет национальности.

Председатель организации «Кыргызская диаспора «Ынтымак» Жанарбек Осмонов выразил соболезнования всем родным и близким жертв теракта. «Наша сила — это единство».

«Убийцам нет оправдания. А эти попытки поставить весь наш народ на колени, посеять страх, подорвать авторитет власти обречены на провал. У нас огромный потенциал в борьбе с терроризмом — когда мы едины. Наша история это доказывает», — высказался представитель Обско-полярного казачьего общества Александр Ивлев.

Губернатор округа Дмитрий Кобылкин выразил свои соболезнования семья и родным погибших. Он отметил, что Санкт-Петербург — это город, в который уезжают ямальские ветераны, где учатся ямальские дети, проходят службу ямальские призывники.

«Этот трагический эпизод нашей современной истории сегодня, конечно, переживает вся страна. Всем нелегко. Президенту нашей страны, который борется против однополярного мира, за то, чтобы Российская Федерация была свободной, независимой страной, как верховному главнокомандующему приходится принимать тяжелые решения: воевать на чужой территории. Но люди понимают, что это необходимо. Если мы не хотим, чтобы террористические акты стали обычным явлением, мы должны бороться с терроризмом за пределами нашей страны. У нашего государства, колоссальный, наверное, самый лучший опыт борьбы с террором. И нет никаких сомнений в том, что Россия обязательно его победит», — сказал Дмитрий Кобылкин.

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Фото пресс-службы правительства ЯНАО

Вячеслав Егоров
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