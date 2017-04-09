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09 апреля 2017
08 апреля 2017
19:50  08 апреля 2017 10

Минобороны РФ: установить наличие химоружия в Сирии могут только эксперты

Установить истину могут только экспертыФото: mil.ru
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Минобороны России заявило, что установить наличие химоружия в Сирии могут только эксперты. Официальный представитель ведомства, генерал-майор Игорь Конашенков, предложил отправить на сирийскую базу «Шайрат» специалистов.

Как пояснил Конашенков, доказать наличие химоружия можно только с использованием профессионального оборудования для забора проб, сообщает информагентство Nation News.

«Единственным способом получения и представления всему мировому сообществу каких-либо объективных доказательств якобы наличия на „Шайрате“ отравляющих веществ является направление туда миссии профессиональных экспертов», — сказал генерал-майор.

7 апреля американский флот нанёс ракетный удар по аэродрому Шайрат, с территории которого якобы была проведена химическая атака по сирийской провинции Идлиб. По предварительным данным, погибли пять военных и двое мирных жителей.

Евгений Лазарев
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