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09 апреля 2017
08 апреля 2017
20:33  08 апреля 2017 38

На открытии штаба Навального в Ростове-на-Дону казаки подрались с волонтерами. ВИДЕО

Открытие штаба Алексея Навального в Екатеринбурге, навальный алексей
Открытие штабов Навального сопровождают скандалыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

На открытии штаба Навального в Ростове-на-Дону казаки подрались с волонтерами. Также противники оппозиции заблокировали руководителя штаба, екатеринбуржца Леонида Волкова.

Потасовка произошла во время открытия предвыборного штаба политика в Ростове-на-Дону. Местные казаки перекрыли все выходы из гостиницы «Дон Кихот», где остановился руководитель избирательного штаба Навального Волков, который прилетел представлять интересы своего шефа.

Как сообщает ИА «Росбалт», митингующие сломали дверную ручку и ударили одного из волонтеров, а также человека, который снимал происходящее на видео. При этом противники оппозиции скандировали: «Убирайся вон из Ростова!»

Позже в интервью «Эху Москвы» Леонид Волков заявил, что прибывшая полиция не попыталась вмешаться в конфликт. В конце концов оппозиционерам удалось все же самостоятельно покинуть пределы гостиницы.

Евгений Лазарев
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