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09 апреля 2017
08 апреля 2017
20:53  08 апреля 2017 7

Киевский суд не примет показания беглого экс-депутата Вороненкова

Экс-депутат Денис Вороненков сбежал на Украину с женой Марией МаксаковойФото: страница ВК Дениса Вороненкова
новость из сюжета:
Скандал с депутатом Вороненковым
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Суд Киева не сможет рассмотреть показания беглого российского экс-депутата Дениса Вороненкова по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича. Всему виной юридическая казуистика. Об этом заявил начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

«К сожалению, это недостаток нашего уголовно-процессуального кодекса — только те показания могут использоваться, которые непосредственно услышал сам судья в судебном заседании», — цитирует Сергея Горбатюка РИА «Новости».

При этом Горбатюк добавил, что видеозапись показаний Вороненкова для полноты картины судьи все же посмотрят.

Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков, попавший под следствие по уголовному делу, сбежал на Украину и был застрелен в центре Киева 23 марта. Его убийца — националист Павел Паршов из батальона «Донбасс» — умер через несколько часов после жертвы, раненный при нападении охранником Вороненкова. Киллера похоронили, соблюдая обряд, принятый в нацистской Германии: в его гроб родственники положили черный флаг с изображением белого круга и рунами внутри. Вместо креста на могилу поставили остроконечный знак.

Александр Лукманов
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