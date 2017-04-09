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09 апреля 2017
08 апреля 2017
22:49  08 апреля 2017 8

Отец упрекнул петербурженку Ольгу Бузову в равнодушии после теракта

Ольга Бузова с папой и бабушкойФото: instagram.com/buzova86
новость из сюжета:
Теракт в метро Санкт-Петербурга
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Родной отец упрекнул знаменитую ведущую «Дома-2», петербурженку Ольгу Бузову, в равнодушии после случившегося теракта. Родственник удивился, что дочь после трагедии даже не позвонила родителям, которые живут в северной столице.

В Сети активно обсуждается пост Ольги Бузовой, который, предположительно, прокомментировал ее отец, Игорь Бузов. Сразу после теракта в питерском метро ведущая поспешила выложить сообщение в «Инстаграме» с соболезнованиями.

«Обзвонила всех своих родных в Питере, — написала Ольга Бузова на своей странице. — Только что заехала в церковь, поставила свечи за упокой и за здравие тех, кто пострадал в этом бесчеловечном акте. Сердце разрывает от случившегося! Люди просто ехали по своим делам и такое… Отдельно хочу сказать некоторым людям — скорбеть нужно не в социальных сетях, оскорбляя других, а, например, съездить в церковь или помолиться за пострадавших. И об этом не обязательно писать… важно то, что внутри нас… Будьте добрее».

Неожиданно на столь трогательный пост пользователь под ником ibuzov написал: «Оля, всем позвонила? И маме, и папе, и даже бабушке? Так-то я живу в пяти минутах ходьбы от Техноложки, если помнишь».

Телеведущая поспешила удалить сообщение, уличающее ее в равнодушии и лжи, однако пользователи успели сделать скриншот. Многие осудили знаменитость, пытающуюся поднять себе рейтинг на чужом несчастье.

«Даже на горе она пытается повысить свой рейтинг. Все выставляет напоказ».

«Оля, зачем ты всем врешь? Не стыдно обвинять людей в безжалостности, но при этом врать про церковь и про то, что ты звонила родным? Если ты сама сделала не больше, чем все, то зачем всех обвиняешь, а себя выставляешь святошей?»

Евгений Лазарев
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