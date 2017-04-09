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09 апреля 2017
08 апреля 2017
21:13  08 апреля 2017 10

В московском метро задержали пятерых мужчин со следами взрывчатки на руках

Мужчин остановили для проверки документов, а прибор показал взрывчаткуФото: Wikimedia Commons
новость из сюжета:
Теракт в метро Санкт-Петербурга
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В московском метрополитене задержали пятерых мужчин. Прибор показал у них наличие следов взрывчатки на руках и одежде.

Полицейские столичного метро остановили для проверки документов пятерых мужчин на станциях «Таганская», «Каховская» и «Коломенская». Их поведение показалось странным полицейским, поэтому на всякий случай подозрительных граждан проверили специальными приборами, среди которых «Вираж-ВВ», улавливающий даже в воздухе присутствие взрывчатых веществ. На руках и одежде гостей столицы прибор показал наличие нитроглицерина и тетрила. Эти химикаты используют как составные частицы при изготовлении взрывчатки. Тетрил, кроме того, применяют для ускорения взрыва вместе с тротилом и гексагеном.

Все задержанные мужчины являются выходцами из Киргизии и Казахстана, уточняет телеканал 360.

Александр Лукманов
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