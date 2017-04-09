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09 апреля 2017
08 апреля 2017
21:50  08 апреля 2017 18

ВКС досрочно получат на вооружение ЗРК С-500

ЗРК С-500 «Прометей» должен был поступить в войска в следующем годуФото: Министерство обороны РФ

Военно-космические силы в самое ближайшее время получат на вооружение новейшие комплексы ЗРК С-500.

В ближайшее время на вооружение ВКС поступят гиперзвуковые зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей». Об этом заявил главнокомандующий ВКС генерал-полковник Виктор Бондарев, передает RT.

Кроме того, вооруженные силы получили ЗРК С-350 «Витязь» и «ряд перспективных радиолокационных станций».

Армия ежегодно получает по пять комплектов С-400. Они предназначены для уничтожения почти всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. С-500 же до последнего времени находился в разработке, но уже в ближайшее время поступит в войска, пишет «Газета.ру».

Ранее предполагалось, что «Прометей» армия увидит лишь в 2018 году. О комплексе известно, что он имеет радиус поражения до 600 километров и способен одновременно обнаружить и ликвидировать до десяти баллистических сверхзвуковых целей, движущихся на скорости семь километров в секунду. Прочие тактико-технические данные пока держатся в секрете.

Александр Лукманов
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