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09 апреля 2017
08 апреля 2017
22:08  08 апреля 2017 5

Суд арестовал ревнивого виновника взрыва в Ростове-на-Дону

Тротил, взрывчатка, бомба замедленного действия, терроризм, взрывчатка, тротил, бомба замедленного действия, динамит
Мужчина получил во время взрыва тяжелые увечьяФото: depositphotos.com © URA.RU

Суд арестовал мужчину, подозреваемого в организации взрыва в Ростове-на-Дону. Два месяца, пока будет длиться следствие, он проведет за решеткой.

Как сообщает информагентство Nation News, 46-летний Эдуард Шарапов решением суда Ленинского района помещен под стражу до 6 июня. На этой мере настаивал следователь, опасаясь, что подозреваемый может скрыться из Ростова.

Взрыв у школы № 5 в Ростове-на-Дону прогремел 6 апреля. Прохожий поднял с тротуара незнакомый предмет, который взорвался у него у руках. Мужчина получил серьезные ранения, ему оторвало кисть. Задержанный признался, что хотел таким образом убить соперника из ревности, поэтому оставил на его пути замаскированное взрывное устройство.

Евгений Лазарев
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