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09 апреля 2017
08 апреля 2017
22:28  08 апреля 2017 6

Смертник Джалилов перед взрывом в Питере звонил в Москву

Акбаржон ДжалиловФото: Во Вконтакте, страница Акбаржона Джалилова
новость из сюжета:
Теракт в метро Санкт-Петербурга
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Смертник Акбаржон Джалилов перед взрывом в Питере звонил в Москву. Как сообщает Life.ru, именно после звонка таинственному собеседнику террорист и привел бомбу в действие.

Новые детали стали известны из постановления Басманного суда, где решался вопрос об аресте одного из предполагаемых соучастников Джалилова, Содика Ортикова, который трудится поваром в подмосковном кафе.

Во время обыска в его квартире были найдены оружие и гранаты, а у его коллеги из кафе «Лесное» Шохисты Каримовой в сумочке нашли боевую гранату и детонаторы для тротиловых шашек.

Взрыв в питерской подземке прогремел 3 апреля на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». 14 человек погибли, около 50 получили ранения.

Евгений Лазарев
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