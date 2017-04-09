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09 апреля 2017
08 апреля 2017
22:46  08 апреля 2017 7

СМИ уличили блогера Ивангая в поддержке «Евромайдана»

Иван Рудской более известен под псевдонимом ИвангайФото: Wikimedia Commons

СМИ уличили блогера Ивангая в поддержке «Евромайдана». Как сообщает Life.ru, в прошлом молодой человек активно высказывался в соцсети на предмет российско-украинского конфликта.

Журналистам удалось докопаться до антироссийского прошлого известного блогера Ивангая. Несмотря на то, что 21-летний юноша удалил свои прошлые политические публикации, СМИ через кэш удалось восстановить, что ранее он постил на своей странице во «Вконтакте» провокационные картинки.

Украинец Иван Рудской сейчас обосновался в России, его видеоканал на YouTube насчитывает 11 миллионов подписчиков. Он является частым гостем на федеральных каналах, даже Иван Ургант обратил внимание на любимца интернет-публики.

Недавно блогер засветился в скандале с Дианой Шурыгиной, сделав фото с жертвой изнасилования и ее знаменитым жестом «на донышке».

Евгений Лазарев
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