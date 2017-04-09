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09 апреля 2017
08 апреля 2017
02:27  09 апреля 2017 7

В Москве из-за перебегавшего пути человека столкнулись поезд и электричка. ФОТО, ВИДЕО

Сообщается о четырех пострадавших при ЧПФото: РЕН-ТВ

На западе Москвы в электричку въехал поезд Москва-Брест. ЧП произошло после того, как машинист электрички, по всей вероятности, применил экстренное торможение, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Авария произошла в районе улицы Герасима Курина.

«В результате машинист пассажирского поезда „догнал“ электричку», — рассказал собеседник агентства. Как уточняет РЕН-ТВ со ссылкой на очевидцев, авария произошла из-за нетрезвого пешехода, переходившего железнодорожные пути в неположенном месте.

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Фото: iReaktor

По данным РИА Новости, электричка была пустой. Поезд следовал в сторону Московской области. Агентство уточняет, что с рельсов сошло два вагона. По предварительным данным, пострадало четыре человека.

Наталия Вершинина
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