08:32 09 апреля 2017 11

Более тысячи российских хакеров помогли Трампу победить на выборах, считают в США Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Испании во время отдыха задержан российский программист из Санкт-Петербурга Петр Левашов. Его подозревают в создании вируса, который помог Дональду Трампу победить на выборах в США.

Как сообщает RT, задержание произошло в Барселоне, куда семья Левашова уехала в отпуск. Ночью в апартаменты, которые снимали Левашовы, ворвались полицейские, рассказала изданию супруга задержанного Мария Левашова. Они уложили всех на пол на глазах у четырехлетнего ребенка, изъяли все компьютерные устройства. Россиянам даже не дали вызвать адвоката, а ордер на арест был составлен с нарушениями. Левашовы опасаются, что в изъятые компьютеры будет внесена дополнительная информация, которая позволит сфабриковать уголовное дело. По данным Левашовой, суд в Барселоне уже провёл заседание с мадридским судом по Skype. Было вынесено решение о заключении Петра под стражу. Сейчас он находится в барселонской тюрьме, и ему грозит экстрадиция в США.

В российском консульстве, куда обратилась супруга Петра Левашова, рассказали, что сейчас много таких случаев, все они выстроены под копирку. По похожему сценарию, в частности, в январе был задержан российский программист Станислав Лисов.

Напомним, США обвиняют российских хакеров во вмешательстве в выборы президента США. По данным предварительного расследования, более тысячи проплаченных российских хакеров порочили репутацию кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, которая в итоге проиграла борьбу своему сопернику, миллиардеру Дональду Трампу. В Конгрессе США уже начались слушания по этим обвинениям, также ведет расследование ФБР.