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09 апреля 2017
08 апреля 2017
10:08  09 апреля 2017 22

Собчак обратилась к Путину после терактов в Санкт-Петербурге. Ее семья едва не погибла в метро

Собчак Ксения. Дополнительно. Екатеринбург., собчак ксения
Ксения СобчакФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Теракт в метро Санкт-Петербурга
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Известная журналистка и светская львица Ксения Собчак записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Телеведущая задала лидеру страны вопросы, возникшие после теракта в питерском метро.

Собчак, как и все россияне, тяжело переживает трагедию, случившуюся в ее родном городе. Ксения рассказала, что ее тетя в момент взрыва находилась в подземке, в том самом перегоне метро, где грянул взрыв. «Десять минут отделили лично мою семью от большой человеческой трагедии», — сказала журналистка.

В обращении она задала непростые вопросы главе страны, выразив обеспокоенность сложившейся ситуацией в России в свете террористической угрозы.

Евгений Лазарев
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