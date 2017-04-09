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11:08  09 апреля 2017 3

Охранник ювелирного магазина молотком отбился от вооруженных грабителей в ХМАО. ВИДЕО

Клипарт, мошенник, вор, взломщик, грабитель, мародер, воровство
Воришки получили неожиданный отпорФото: depositphotos.com © URA.RU

В Нижневартовск смелый охранник ювелирного магазина молотком отбился от двух грабителей, вооруженных битой и пистолетом.

Двое молодых людей в масках явились в ювелирный магазин 7 апреля в разгар рабочего дня. Парни разбили витрины и стали хватать добычу, однако охранник салона не побоялся дать отпор наглецам. Мужчина выскочил из подсобки, размахивая молотком. От неожиданности грабители перепугались и бросились наутек, прихватив-таки несколько драгоценностей.

«Незамедлительно наряды наружных служб полиции Нижневартовска были ориентированы на розыск подозреваемых в разбое. Автомобиль злоумышленников был обнаружен в одном из микрорайонов города, — сообщили „URA.RU“ в УМВД по ХМАО-Югре. — Подозреваемые заранее перевесили государственные регистрационные знаки с другого транспортного средства, а „родные“ номера оставили в салоне».

Вскоре были задержаны и сами нападавшие, ими оказались 20-летние парни. Они признались, что решились на ограбление из-за отсутствия денег: оба долгое время нигде не работают. В ходе обыска у задержанных были изъяты бита, предмет, похожий на пистолет, маски, а также похищенные золотые изделия. По факту разбойного нападения на магазин возбуждено уголовное дело.

Евгений Лазарев
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