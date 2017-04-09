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09 апреля 2017
08 апреля 2017
11:32  09 апреля 2017 6

Трамп спустя два дня объяснил атаку США на сирийскую авиабазу

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, трамп дональд
Дональд ТрампФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Дональд Трамп спустя два дня объяснил атаку США на сирийскую авиабазу. Президент США заявил, что хочет таким образом отвадить правительство Сирии от использования химического оружия.

«Я приказал действовать так для того, чтобы снизить военные возможности Сирии для проведения дальнейших атак с применением химического оружия и отвадить сирийский режим от новых атак с использованием запрещенного химического оружия, тем самым содействуя стабильности в регионе и предотвращению ухудшению нынешней гуманитарной катастрофы в регионе», — цитирует РИА «Новости» заявление Трампа, которое он сделал членам конгресса.

Как напоминает RT, в ночь на 7 апреля американский флот нанёс ракетный удар по сирийскому аэродрому Шайрат, с территории которого якобы была проведена химическая атака по провинции Идлиб. В результате атаки погибли пять военных и девять мирных жителей, еще 13 женщин и детей получили ранения.

Евгений Лазарев
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