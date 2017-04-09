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09 апреля 2017
08 апреля 2017
11:50  09 апреля 2017 2

В жилом доме Таганрога прогремел взрыв, двое погибли. ВИДЕО

Клипарт., газ, конфорка
Причиной беды стал хлопок бытового газаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Два человека погибли во время взрыва в многоэтажке города Таганрог Ростовской области. По предварительным данным, ЧП произошло из-за утечки бытового газа.

Взрыв в жилом доме прогремел ранним утром в воскресенье, 9 апреля. Ударом волны разрушены четыре квартиры на пятом этаже. Во время ЧП погибли двое жильцов, их тела найдены под завалами. Еще два человека, сообщает «Интерфакс», госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Жители полуразрушенного дома эвакуированы, их временно разместили в здании детского сада.

Телеканал 360 опубликовал видео многоэтажки сразу после взрыва.

Евгений Лазарев
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