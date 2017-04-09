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09 апреля 2017
08 апреля 2017
12:25  09 апреля 2017 11

Житель Югры, которому грозит казнь за наркотики, записал прощальное видео

Открытие военно-патриотического клуба
Россиянину грозит расстрелФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Югры, которому грозит в Индонезии смертная казнь за наркотики, записал прощальное видео. Сургутянин Роман Калашников заявил, что если собранные земляками деньги не помогут ему избежать высшей меры наказания, то они пойдут на благотворительность.

Life.ru опубликовал видеообращение, сделанное жителем Сургута Романов Калашниковым для россиян, назвав его «прощальным». Парень рассказал, что его ждет в случае того, если ему не помогут ни деньги, ни адвокат.

«В Индонезии за контрабанду предусмотрена смертная казнь, ее проводят на острове. У приговоренного есть выбор: расстреляют его с закрытыми или открытыми глазами. Также можно выбрать, будут стрелять в голову или грудь, — рассказал Калашников. — Выстрел в голову чреват только тем, что будет обезображен труп. Но были случаи, когда люди, выбравшие выстрел в сердце, из-за неудачного попадания долго умирали после ранения. По закону солдатам запрещено добивать приговоренного. Из десяти стреляющих солдат настоящие пули только у одного, они не знают, кто из них казнит человека».

Молодой человек поблагодарил всех тех, кто откликнулся на просьбу о помощи и собирает ему деньги на адвоката. «Если это не поможет, и смертная казнь состоится, собранные средства пойдут на благотворительность», — сказал Роман.

Калашников был задержан в аэропорту Бали за попытку провезти три килограмма марихуаны, замаскированной под упаковки с зубной пастой. В Индонезии предусмотрена смертная казнь за продажу наркотиков.

В Интернете создана петиция, авторы которой собирают деньги, чтобы спасти жизнь югорчанина. Его единственный шанс — нанять адвоката, услуги которого стоят 50 тысяч долларов. В петиции говорится, что окончательный суд по задержанному россиянину состоится 12 апреля. Сам Калашников и его семья очень надеются, что расстрел парню заменят более мягким наказанием.

Евгений Лазарев
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