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09 апреля 2017
08 апреля 2017
12:55  09 апреля 2017 0

Французский турист погиб в Турции во время падения воздушного шара. Еще 20 пострадали

Россиян среди пострадавших нетФото: Pixabay

Французский турист погиб в Турции во время падения воздушного шара. Еще порядка 20 человек пострадали.

Инцидент произошел в воскресенье утром, 9 апреля, около города Невшехир в турецкой области Каппадокия. Из-за сильного ветра, передает RT, на землю рухнул воздушный шар с туристами, отправившимися на воздушную прогулку.

«Погиб один французский турист. Ранения получили двое граждан Франции, двое граждан Колумбии и 16 — Турции, — цитирует издание заявление местной полиции. — Россиян среди пострадавших нет».

Евгений Лазарев
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