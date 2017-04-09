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15:17  09 апреля 2017 12

Тысяча ребятишек собралась на детской литургии в Вербное воскресенье в Екатеринбурге

Дети наравне со взрослыми участвовали в литургииФото: Екатеринбургская епархия

В Вербное воскресенье в Свято-Троицком кафе­дральном соборе Екатеринбурга прошла детская литургия. Маленькие чтецы, пономари и певчие поздравили православных горожан с праздником и помогли митрополиту провести богослужение.

Архиерейская Божест­венная литургия с уча­стием детей на праздник ­Входа Господня в Иеру­салим проходит в Екатеринбурге ежегодно и стала уже доброй традицией для этого праздника.

«В этот день, как и в ­евангельские времена, ­дети встречают Христ­а пальмовыми ветвями, ­а также веточками ве­рбы и белыми цветами», ­- рассказали в епархиа­льном Отделе религиоз­ного образования и ка­техизации.

Нынче, 9 апреля, в Свято-Троицком храме четверо юных чтецов на богослужении читали часы, в алтаре священникам помогали 28 мальчиков-пономарей, а на клиросе пел сводных хор из 150 ребятишек, которые учатся в воскресных школах и других православных учебных заведениях. Всего же в храме в этот день присутствовало порядка тысячи детей.

«Когда повзрослеете, когда вы будете вспоминать это время, как время очень далекое и радостное, потому что это время детства, — сказал Владыка Кирилл, обращаясь к ребятам. — Чтобы всегда в вашей жизни сердце ваше сохраняло искренность по отношению к нашему Богу и по отношению к друг другу, чтобы ваше сердце ничем не было осквернено, и чтобы все желания вашего сердца были направлены на благо».

Вербное воскресенье считается одним из самых радостных и веселых православных праздников, который предшествует Пасхе. В этот день существует множество обычаев и обрядов, которые переходят из поколения в поколение. Однако главным символом праздника остается верба, веточки которой прихожане освящают в церкви на торжественной службе.

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Фото: Екатеринбургская епархия

Евгений Лазарев
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