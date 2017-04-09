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09 апреля 2017
08 апреля 2017
14:01  09 апреля 2017 0

Журналисты попали под обстрел ВСУ на Донбассе

Последствия боевых действий в Мариуполе. Украина, баррикады, донбасс, мариуполь
На Донбассе не смолкают выстрелыФото: Карина Ванеш © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Журналисты и сотрудники Совместного центра по контролю и координации попали под обстрел ВСУ на Донбассе.

Как сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко, украинские военные обстреляли поселок Донецкий вечером в субботу, 8 апреля. Под пулями был ранен местный житель. Когда туда выехали сотрудники СЦКК и луганские журналисты, то они тоже угодили под огонь.

Как пишет «Газета.ру», в данный момент обстрел продолжается. Стрельба ведется из БМП-2 и стрелкового оружия.

Евгений Лазарев
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