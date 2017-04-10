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10 апреля 2017
09 апреля 2017
15:26  09 апреля 2017 17

Адвокаты и следователи ждут Михаила Юревича в Екатеринбурге

Юревич. Челябинск, юревич михаил
Михаил Юревич обещал вернуться в РоссиюФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело экс-губернатора Михаила Юревича
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Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич «с большой долей вероятности» приедет 10 апреля в Екатеринбург, чтобы явиться на допрос в четвертое следственное управление СК РФ по УрФО. Об этом «URA.RU» сообщил адвокат бывшего главы региона Игорь Трунов. «Мы все делаем для этого», — заявил Трунов.

Юревича ждут следователи, чтобы допросить по уголовным делам о коррупции и подстрекательству к клевете. Сейчас экс-губернатор находится на лечении в Израиле. Там же остается еще один фигурант коррупционного дела предприниматель Александр Москалюк.

Трунов пообещал, что Юревич приедет в Россию, когда экс-губернатор получил повестку на допрос. После обысков в коттедже Юревича адвокаты также добивались того, чтобы их допустили к участию в процессе, материалы им передали 4 апреля.

Экс-губернатор через своих адвокатов и пресс-секретаря заявил, что уголовные дела, которые ему инкриминируются, абсурдные.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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