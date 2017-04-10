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10 апреля 2017
09 апреля 2017
16:13  09 апреля 2017 13

Совфед допускает возможность нападения США на Северную Корею

Северная Корея может восприниматься США как угрозаФото: Pixabay

Совфед допускает возможность нападения США на Северную Корею. Отправление ударной группы американских ВМС к побережью Корейского полуострова может стать началом военной агрессии.

«Удар США по авиабазе ВС Сирии, не встретивший единодушного осуждения в Совбезе ООН, был объяснен угрозой нацбезопасности США, а Северная Корея может восприниматься в Вашингтоне как еще большая угроза», — цитирует телеканал 360 слова главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Озерова.

Ранее СМИ сообщали, что боевые корабли военно-морского флота США во главе с авианосцем «Карл Винсон» неожиданно отправились из Сингапура к берегам Корейского полуострова. Переброс ударной группы произошел после того, как 5 апреля Северная Корея провела неудачное испытание жидкостной баллистической ракеты.

Евгений Лазарев
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