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10 апреля 2017
09 апреля 2017
16:42  09 апреля 2017 14

Шуфутинского занесли в базу «Миротворца» за посещение Крыма

Михаил ШуфутинскийФото: Википедия
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Михаил Шуфутинский вместе со своей семьей оказался в базе данных украинского сайте «Миротворец» за посещение Севастополя и Симферополя.

Как говорится в сообщении, российский музыкант в апреле 2017 года посетил Крым, «нарушив украинское законодательство». Кроме самого певца в базу занесены имена членов его семьи и даты их рождения, пишет RT.

Сайт «Миротворец» известен тем, что обнародует данные граждан, которых считает «изменниками родины». Так, недавно в его базу данных также за посещение Крыма попала певица Юлия Самойлова, которая должна представлять Россию на «Евровидении-2017» в Киеве.

Евгений Лазарев
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