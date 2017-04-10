{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,92
Динамика за 2 недели
Евро 60,57
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
10 апреля 2017
09 апреля 2017
17:27  09 апреля 2017 18

МИД Турции призвал Россию отказаться от поддержки режима Асада

Башар АсадФото: kremlin.ru

МИД Турции призвал Россию отказаться от поддержки режима Башара Асада, сообщает «Русская планета».

Глава турецкого ведомства Мевлют Чавушоглу заявил, что Россия недостаточно старается для того, чтобы сирийское правительство соблюдало соглашение о перемирии.

«У нас изначально были различия во мнениях с Россией по поводу Асада, — цитирует издание слова главы МИД Турции. — Режим продолжает убивать своих граждан, а слова США о том, что решать вопрос о будущем Сирии должны сами сирийцы, придали Асаду еще большей смелости».

При этом Чавушоглу подчеркнул, что турецкая сторона соблюдает баланс в отношениях с Россией и США, а также остается приверженной режиму перемирия.

Евгений Лазарев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров