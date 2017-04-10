Стало известно, что будет требовать Рекс Тиллерсон в Москве

17:56 09 апреля 2017 19

Рекс Тиллерсон Фото: archive.government.ru

СМИ стало известно, о чем Рекс Тиллерсон планирует говорить в Москве во время своего визита.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Sunday Times, госсекретарь США намерен потребовать от России отказаться от поддержки лидера Сирии Башара Асада.

Издание пишет, что у Тиллерсона имеются доказательства того, что Кремль знал о причастности сирийских властей к химической атаке в Идлибе. Также госсекретарь может обвинить российские власти в том, что они не выполнили обязательства, связанные с ликвидацией химического оружия по соглашению 2013 года. Журналисты узнали, что у США и Великобритании есть собственный совместный план по Сирии, в которой они хотят «начать переходный период», добавляет «Русская планета».

Визит госсекретаря США в Москву запланирован на 11—12 апреля.