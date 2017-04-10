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10 апреля 2017
09 апреля 2017
18:03  09 апреля 2017 1

Пассажирка электрички сняла момент столкновения с поездом. ВИДЕО

12 человек госпитализированы после столкновения поездовФото: РЕН-ТВ

Пассажирка сняла момент столкновения поездов. Во время жуткого происшествия девушка спокойно комментирует происходящее.

Одна из пассажирок электрички «Москва-Усово» сняла на видео момент столкновения электрички с поездом «Москва-Брест». Как слышно на записи, люди жалуются на падение и травмы, но паники нет, путешествующие спокойно помогают друг другу.

Столкновение поездов произошло около 22 часов 8 апреля. По предварительным данным, машинист электрички применил экстренное торможение из-за человека на путях. Следовавший за электричкой пассажирский поезд врезался в хвост электросостава.

«Столкновение пассажирского поезда с электричкой, по предварительным данным, могло произойти из-за отказа тормозной системы», — передает RT со ссылкой на следствие.

При столкновении пострадали более 50 человек, 12 из них госпитализированы. В СКР по факту столкновения поездов возбуждено уголовное дело.

На данный момент движение поездов на участке аварии восстановлено, сообщает телеканал 360.

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Александр Лукманов
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