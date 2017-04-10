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10 апреля 2017
09 апреля 2017
18:35  09 апреля 2017 18

В ЛНР заявили, что в Донбассе на стороне ВСУ воюют женщины-снайперы из Европы

Чаше всего женщины приезжают воевать из ПрибалтикиФото: Wikipedia
новость из сюжета:
Война на Украине
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В ЛНР заявили, что в Донбассе на стороне украинских силовиков воюют женщины-снайперы из Европы. Официальный представитель народной милиции самопровозглашенной республики обнародовал данные, полученные разведкой.

«Наша разведка продолжает фиксировать активизацию иностранных наемников на линии соприкосновения, среди которых отмечены группы снайперов, — цитирует РИА „Новости“ заявление Андрея Марочкина. — В большинстве случаев это женщины из Латвии, Литвы и Польши».

Ранее о женщинах-снайперах из европейских стран, которые воюют на стороне Украины, заявляли и в Донецкой республике. Эдуард Басурин говорил, что женское подразделение «Правого сектора» (организация, запрещенная в РФ, — ред.) под названием «Ведьмы» прибыло в зону конфликта.

Евгений Лазарев
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