{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,92
Динамика за 2 недели
Евро 60,57
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
10 апреля 2017
09 апреля 2017
18:52  09 апреля 2017 17

Познер объяснил свою позицию по наркотикам, сославшись на бессилие властей

Встреча с Владимиром Познером в книжном магазине
Телеведущий считает, что легализация наркотиков уничтожит наркобизнесФото: Зураб Джавахадзе © URA.RU

Владимир Познер сделал пояснения к своему недавнему скандальному высказыванию о легализации наркотиков. Телеведущий на своем сайте возмутился тем, что его выставили сторонником наркотических средств.

В своем посте тележурналист привел данные ООН от 1997 года (более свежих данных нет), согласно которым рынок наркобизнеса оценивается в 4 триллиона долларов, то есть сопоставим с рынками торговли оружием и нефтью.

«Несмотря ни на какие меры и усилия, предпринимаемые мировым сообществом с целью хотя бы уменьшить, как-то ограничить распространение наркотиков, приходится признавать, что результатов нет. Даже в тех странах, в которых законодательство узаконивает казнь не только наркодилера, но и того, кто употребляет наркотики, нет заметных успехов (впрочем, даже если бы они были, казнить человека за то, что он стал наркоманом, представляется мне совершенно неприемлемым)», — пишет Владимир Познер.

Кроме этого, Познер вспоминает опыт «сухого закона», который в свое время принимали в США и в СССР. Пить люди меньше не стали, а бизнес бутлегеров развился.

«Так вот, с моей точки зрения, есть только один эффективный способ справиться с наркобизнесом, а именно, декриминализировать наркотики. Означает ли это, что не будет наркоманов? Разумеется, будут. Но исчезнет огромный и опаснейший международный криминальный синдикат, который существует за счет торговли наркотиками. И вместе с ним уйдут „толкатели“, те, которые затягивают наших детей и внуков в мир наркотиков. Исчезнет выгода, а там, где нет выгоды, нет и бизнеса», — подытожил Владимир Познер.

Скандал разгорелся после того, как на встрече со зрителями в Воронеже Познер высказался за легализацию запрещенных веществ. Журналист предложил продавать наркотики в аптеках, чтобы окончательно прекратить нелегальную наркоторговлю.

В ответ на это заявление президент фонда «Город без наркотиков» Андрей Кабанов записал видеообращение, в котором призвал правоохранительные органы проверить слова Познера, не нарушают ли они закон.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров