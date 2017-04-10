Познер объяснил свою позицию по наркотикам, сославшись на бессилие властей

18:52 09 апреля 2017 17

Телеведущий считает, что легализация наркотиков уничтожит наркобизнес Фото: Зураб Джавахадзе © URA.RU

Владимир Познер сделал пояснения к своему недавнему скандальному высказыванию о легализации наркотиков. Телеведущий на своем сайте возмутился тем, что его выставили сторонником наркотических средств.

В своем посте тележурналист привел данные ООН от 1997 года (более свежих данных нет), согласно которым рынок наркобизнеса оценивается в 4 триллиона долларов, то есть сопоставим с рынками торговли оружием и нефтью.

«Несмотря ни на какие меры и усилия, предпринимаемые мировым сообществом с целью хотя бы уменьшить, как-то ограничить распространение наркотиков, приходится признавать, что результатов нет. Даже в тех странах, в которых законодательство узаконивает казнь не только наркодилера, но и того, кто употребляет наркотики, нет заметных успехов (впрочем, даже если бы они были, казнить человека за то, что он стал наркоманом, представляется мне совершенно неприемлемым)», — пишет Владимир Познер.

Кроме этого, Познер вспоминает опыт «сухого закона», который в свое время принимали в США и в СССР. Пить люди меньше не стали, а бизнес бутлегеров развился.

«Так вот, с моей точки зрения, есть только один эффективный способ справиться с наркобизнесом, а именно, декриминализировать наркотики. Означает ли это, что не будет наркоманов? Разумеется, будут. Но исчезнет огромный и опаснейший международный криминальный синдикат, который существует за счет торговли наркотиками. И вместе с ним уйдут „толкатели“, те, которые затягивают наших детей и внуков в мир наркотиков. Исчезнет выгода, а там, где нет выгоды, нет и бизнеса», — подытожил Владимир Познер.

Скандал разгорелся после того, как на встрече со зрителями в Воронеже Познер высказался за легализацию запрещенных веществ. Журналист предложил продавать наркотики в аптеках, чтобы окончательно прекратить нелегальную наркоторговлю.

В ответ на это заявление президент фонда «Город без наркотиков» Андрей Кабанов записал видеообращение, в котором призвал правоохранительные органы проверить слова Познера, не нарушают ли они закон.