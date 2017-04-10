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10 апреля 2017
09 апреля 2017
19:33  09 апреля 2017 2

Ведущая индийского канала прочла в прямом эфире новость о смерти мужа

Клипарт. Екатеринбург, пресса, сми, телекамера, журналистика
Журналист узнала о смерти мужа перед камерой в прямом эфиреФото: Александр Мамаев © URA.RU

Удивительной выдержкой и мужеством поразила коллег ведущая индийского канала IBC24 Суприт Каур. Женщина в прямом эфире зачитала срочную новость об автомобильной аварии, в которой погиб ее муж.

Как сообщает РИА «Новости», в ленту новостей поступило сообщение о серьезном ДТП, в котором трое погибли и двое получили травмы. Репортер, включившийся в эфир по телефону с места трагедии, не называл имен участников аварии.

Лишь читая новость в прямом эфире перед камерой, ведущая поняла, что речь идет о ее супруге, который отправился тем самым маршрутом и на автомобиле той же марки. На кадрах видно, как журналистка сдержанно дочитывает сообщение. По словам ее коллег, лишь потом Суприт Каур стало плохо.

«Это страшно сложная ситуация для любого человека. Но Суприт удалось обуздать тревогу и остаться собранной, — сказали о ведущей коллеги. — Она показала образцовую преданность работе. Мы гордимся ей».

Евгений Лазарев
© Служба новостей «URA.Ru»
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