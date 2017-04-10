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Главные новости Челябинской области
20:11  09 апреля 2017 0

В южноуральском поселке питьевая вода запахла навозом

Грязная вода из крана, кран, смеситель, опрессовки, водоснабжение, ржавчина, жкх, раковина, струя воды
В воде превышенное содержание аммиакаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Чрезвычайная ситуация в поселке Красногорский Еманжелинского района: треть населения, более 4 тысяч человек, отключили от питьевого водоснабжения. Как сообщили «URA.RU» в управлении внутренней политики правительства (УВП) Челябинской области, районная администрация приняла решение перекрыть воду 8 апреля. «Глава района Евгений Светлов сообщил о ЧП в первую приемную. Состоялось заседание районной комиссии по ЧС. О случившемся поставлен в известность вице-губернатор Олег Климов», — рассказали в УВП.

Жители стали жаловаться на то, что вода, текущая из кранов, пахнет навозом. «Утром вода еще была нормальной, но к обеду сырую воду стало невозможно пить даже прокипяченную, воняет ужасно!» — пишут в соцсетях.

Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы и установили повышенное содержание аммиака. Водоснабжение отключили, это коснулось домов, получающих воду от сетей реки Увелка, куда, как считают жители, сбрасываются отходы местного свинокомплекса.

В Красногорском проживает более 13 тысяч человек. Две трети пользуются центральной скважиной. В их домах все соответствует нормам. Часть поселка, оставшуюся без водоснабжения, перевели на привозную воду. Последствия экологической аварии будут устранять несколько дней.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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