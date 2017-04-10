19:57 09 апреля 2017 8

Россию ждут новые санкции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Новые санкции могут ввести США по отношению к России в ближайшее время. На этот раз меры связаны с последними событиями в Сирии.

О том, что в отношении России могут быть введены новые санкции, заявила постоянный представитель США в ООН Никки Хейли.

«Полагаю, мы обсудим этот вопрос и уже начали обсуждать», — цитирует «Газета.ру» заявление Хейли, сделанное в интервью телеканалу CNN.

По словам Хейли, новые ограничения могут быть введены и в отношении Ирана, который, как и Россия, поддерживает законного президента Сирии Башара Асада.

Постпред утверждает, что Вашингтон располагает доказательствами того, что именно правительственные войска применили химическое оружие 4 апреля в провинции Идлиб на севере Сирии. Тогда из-за отравляющих веществ погибли более 70 человек. США обвинили в химатаке Асада, а 7 апреля обстреляли крылатыми ракетами сирийский аэродром «Шайрат».

«Либо Россия и Иран знали про химическое оружие и про то, что оно применялось, и они просто укрыли это от международного сообщества, либо их одурачил Асад, у которого было химическое оружие, а они были в полном неведении», — заявила Хейли.

Накануне стало известно, что министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отменил заранее запланированный на 10 апреля визит в Москву. Вместо него в Россию приедет его американский коллега Рекс Тиллерсон, который озвучит согласованную англо-американскую позицию по Сирии российскому руководству.