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Главные новости Свердловской области
20:47  09 апреля 2017 2

Умер известный артист и ведущий прогноза погоды на ТВ Екатеринбурга

Геннадий Ильин почти 30 лет работал в театре и на телевиденииФото: drama3.ru

Скончался артист Геннадий Ильин, которого многие свердловчане, даже далекие от театра, хорошо помнят как ведущего прогноза погоды на «41-м канале». В конце марта ему исполнилось 55 лет.

О смерти артиста на своей странице в «Фейсбуке» сообщил Николай Коляда.

«Умер Гена Ильин. Скоропостижно. Замечательный был актер. Работал какое-то время у меня в театре. Играл Осипа в „Ревизоре“. Светлая память», — написал режиссер.

Геннадий Ильин окончил Свердловский государственный театральный институт, его педагогом был режиссер Дмитрий Астрахан, который в 80-е годы жил на Урале. Работал в театре драмы Каменск-Уральского, в екатеринбургском Камерном театре, потом в театре Николая Коляды. Ильин сотрудничал с телевидением, вел разные передачи на СГТРК, ОТВ и 41-м канале и за свою добродушный и веселый характер был любимцем зрителей.

Александр Лукманов
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