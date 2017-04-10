21:15 09 апреля 2017 3

Саперы обезвредили опасную находку Фото: depositphotos.com © URA.RU

17-летний подросток из России задержан в Осло по подозрению в закладке бомбы. Правоохранителям удалось уничтожить опасный предмет, и пока неизвестно точно, находилась ли в нем взрывчатка.

Как сообщает РБК со ссылкой на представителя полиции безопасности Норвегии Сигне Аалинг, парень был задержан ночью 9 апреля. Юный россиянин пояснил, что живет в самом Осло уже седьмой год, после того как попросил предоставить ему в Норвегии убежище. Многие детали задержания остаются неясными, однако юношу уже обвинили в незаконном обращении со взрывчатыми веществами.

Подозрительный предмет был обнаружен в столице Норвегии в ночь с 8 на 9 апреля возле станции метро «Грёнланн». Саперы оцепили район и произвели контролируемый подрыв. По словам копов, находка имела размер 30 на 30 см.