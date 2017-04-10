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10 апреля 2017
09 апреля 2017
22:12  09 апреля 2017 1

Смертник подорвался возле храма в Александрии, есть жертвы. Гибель террориста попала на видео

Александрию атаковал террорист-смертникФото: Pixabay

В Интернете опубликовано видео теракта, устроенного возле храма в Александрии. Смертник погиб сам и погубил еще 16 жизней.

Взрыв в Александрии прогремел спустя несколько часов после взрывов в другом египетском городе — Танте. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как некий мужчина решительно подходит к дверям церкви, на секунду останавливается возле металлоискателей, затем раздается взрыв.

Как сообщает РИА «Новости», в результате александрийского теракта погибли 16 человек, 41 получили ранения.

Ранее два взрыва прогремели в Танте, один из которых тоже возле коптского храма. Там погибли 30 человек, собравшихся на службу по поводу Вербного воскресенья.

Евгений Лазарев
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