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10 апреля 2017
09 апреля 2017
23:07  09 апреля 2017 0

Евгений Ройзман обругал группу «Грибы»

Глава города активно следит за течениями современной музыкиФото: Андрей Гусельников © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман обругал ныне модную группу «Грибы», а заодно нелицеприятно отозвался и еще об одном музыкальном коллективе.

Все началось с того, что главный редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин выложил на своей странице в «Фейсбуке» пост о том, что познакомился с новой музыкальной группой. «Грибы» — это название группы, о которой мне рассказали уже несколько человек. Послушал. Ничего особенного ни по музыке, ни по текстам. Чем же все так восхитились?» — написал Полянин.

Вокруг сообщения началась дискуссия, одним из первых в которую ввязался мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Глава города охарактеризовал группу коротко: «Полное г…»

Один из пользователей поинтересовался его мнением о другой группе под названием «Хаски». Ответ мэра был еще более сжат: «УГ».

Такие лаконичные ответы говорят о том, что глава города является меломаном: внимательно следит за современной музыкой, регулярно слушает ее и делает выводы.

Группа «Грибы» стала популярна после своего клипа на песню «Между нами тает лед». Популярной произведение сделал Иван Ургант, записавший пародий «На Урале тает лед». После этого появилось большое количество других пародий от разных людей, в том числе и от ансамбля песни и пляски ЦВО. Правда, пресс-служба округа утверждала, что на ролике не военные, а просто какие-то переодетые люди.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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