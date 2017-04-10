Уголовное дело Юревича составляет 700 страниц, возвращение в Россию под вопросом

08:30 10 апреля 2017 4

Адвокаты экс-губернатора берут паузу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Адвокаты экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича не подали в суд иск о незаконности возбуждения уголовного дела в отношении своего подзащитного. Как сообщил «URA.RU» адвокат Игорь Трунов, в материалах дела 700 страниц и требуется все изучить. Нет ясности и в том, прибудет ли Юревич 10 апреля, как ранее обещал Трунов, в четвертое следственное управление СК РФ по УрФО в Екатеринбурге, чтобы ответить на вопросы следствия.

Михаилу Юревичу инкриминируется получение взяток от экс-министра здравоохранения региона Виталия Тесленко и подстрекательство к клевете на бывшего председателя облсуда Федора Вяткина. «Большая часть материалов уголовного дела касается Виталия Тесленко, — уточнил в разговоре с „URA.RU“ Игорь Трунов. — О некоторых фактах мы узнаем впервые. К примеру, есть прослушка телефонных разговоров Тесленко. О деньгах речи не идет, но Тесленко дает показания, что говорит именно о взятке. Нам понадобится звуковая и лингвистическая экспертиза». Ранее адвокаты говорили, что Юревич появится на допросе только тогда, когда защита досконально изучит материалы и экс-губернатор будет подготовлен к допросу.

В ноябре 2012 года после ареста Виталия Тесленко, заместителя главврача санатория «Кисегач» Ивана Сорокуна и главврача областной больницы №4 Михаила Шуховцева ФСБ обнародовало часть прослушки телефонных разговоров «фигурантов медицинского дела». Тогда участники дела называли деньги, пятитысячные купюры, «морковками».

По словам адвокатов, Михаил Юревич уже несколько месяцев находится на лечении в Израиле. О возбуждении уголовных дел в СК РФ заявили 16 марта 2017 года. 29 марта в Челябинске, в коттеджах Юревича и его родителей прошли обыски. Адвокаты уже подали в суд о незаконности оперативно-следственных действий. По мнению экспертов, одного из дел, подстрекательство к клевете, может быть закрыто за сроком давности.