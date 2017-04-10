{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,92
Динамика за 2 недели
Евро 60,57
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
10 апреля 2017
Главные новости 
08:30  10 апреля 2017 4

Уголовное дело Юревича составляет 700 страниц, возвращение в Россию под вопросом

Юревич. Челябинск, юревич михаил
Адвокаты экс-губернатора берут паузуФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело экс-губернатора Михаила Юревича
все новости сюжета

Адвокаты экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича не подали в суд иск о незаконности возбуждения уголовного дела в отношении своего подзащитного. Как сообщил «URA.RU» адвокат Игорь Трунов, в материалах дела 700 страниц и требуется все изучить. Нет ясности и в том, прибудет ли Юревич 10 апреля, как ранее обещал Трунов, в четвертое следственное управление СК РФ по УрФО в Екатеринбурге, чтобы ответить на вопросы следствия.

Михаилу Юревичу инкриминируется получение взяток от экс-министра здравоохранения региона Виталия Тесленко и подстрекательство к клевете на бывшего председателя облсуда Федора Вяткина. «Большая часть материалов уголовного дела касается Виталия Тесленко, — уточнил в разговоре с „URA.RU“ Игорь Трунов. — О некоторых фактах мы узнаем впервые. К примеру, есть прослушка телефонных разговоров Тесленко. О деньгах речи не идет, но Тесленко дает показания, что говорит именно о взятке. Нам понадобится звуковая и лингвистическая экспертиза». Ранее адвокаты говорили, что Юревич появится на допросе только тогда, когда защита досконально изучит материалы и экс-губернатор будет подготовлен к допросу.

В ноябре 2012 года после ареста Виталия Тесленко, заместителя главврача санатория «Кисегач» Ивана Сорокуна и главврача областной больницы №4 Михаила Шуховцева ФСБ обнародовало часть прослушки телефонных разговоров «фигурантов медицинского дела». Тогда участники дела называли деньги, пятитысячные купюры, «морковками».

По словам адвокатов, Михаил Юревич уже несколько месяцев находится на лечении в Израиле. О возбуждении уголовных дел в СК РФ заявили 16 марта 2017 года. 29 марта в Челябинске, в коттеджах Юревича и его родителей прошли обыски. Адвокаты уже подали в суд о незаконности оперативно-следственных действий. По мнению экспертов, одного из дел, подстрекательство к клевете, может быть закрыто за сроком давности.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров