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10 апреля 2017
09 апреля 2017
23:54  09 апреля 2017 0

Англичанин нашел в танке Т-54 золото на 2.3 млн евро

Новый танк окупил всю коллекцию англичанинаФото: Wikimedia Commons

Английский коллекционер танков, купивший Т-54, нашел в машине клад. Золотые слитки оценили более чем в два миллиона евро.

55-летний англичанин Ник Мид из города Хелмдона за 30 тысяч фунтов стерлингов пополнил свою коллекцию танков — он приобрел советскую машину Т-54. Коллекционер вместе со своим другом сразу же начал приводить бронемашину в порядок и при этом сделал неожиданную находку в топливном баке.

Там Ник Мид нашел пять золотых слитков, каждый весом пять килограммов, сообщает издание The Sun. Стоимость клада 2,3 миллиона евро, что равняется 142 миллионам рублей.

Танк был приобретен в Ираке. Коллекционер считает, что это золото было украдено иракскими солдатами в Кувейте.

Всего в коллекции Ника Мида 150 боевых машин. Все танки находятся в исправном состоянии, и за плату Ник разрешает желающим прокатиться на них.

Т-54 — советский средний танк. Был принят на вооружение в 1946 году. Серийный выпуск продолжался до 1979 года. Т-54 экспортировался и стоит на вооружении во многих государств мира, он использовался в большинстве послевоенных локальных конфликтов.

Александр Лукманов
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