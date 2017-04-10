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10 апреля 2017
09 апреля 2017
23:25  09 апреля 2017 0

Неизвестный ранил ножом в живот 18-летнюю курсантку МВД в Москве

Дети зимой, проститутки, суицид, самоубийство, рейтинг, опросы, пытки, садизм, самоубийство, суицид, руки в крови, суицидники, нож в крови
Причины нападения неизвестныФото: depositphotos.com © URA.RU

Неизвестный ранил ножом в живот курсантку МВД. 18-летняя девушка получила серьезную травму в центре Москвы.

Нападение произошло днем 9 апреля в Петроверигском переулке. Неизвестный человек догнал девушку, которая шла в форме сотрудника МВД. Незнакомец вонзил в живот курсантке нож и скрылся с места происшествия. Как сообщает Life.ru, пострадавшая сумела сама вызвать скорую помощь. Она госпитализирована, врачи оказывают ей помощь.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело, ведётся розыск нападавшего. Известно, что раненая девушка является курсанткой первого курса.

Евгений Лазарев
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